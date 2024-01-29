Январь уходит по-теплому: погода на Южном Урале в понедельник

При переменной облачности в горах местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах будут наблюдаться туманы, изморозь. Ветер западной четверти 2−7 м/с. Температура воздуха минус 6−11, на юге — до 14 градусов.
В Челябинске сегодня без осадков, утром местами туман, минус 6−8.
В семь утра в центре города минус 13, влажность 86%, ветер северо-западный 2 м/с, атмосферное давление 750 мм ртутного столба при норме 743 мм.
В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 20.00 29 января в Челябинске, Карабаше, Коркино, Аше, Сатке, Златоусте и Магнитогорске действует предупреждение о повышенном загрязнении воздуха (НМУ первой степени).
В последние дни месяца (30−31 января) и в первой пятидневке февраля погоду на значительной части Европейской территории России и на Урале определит обширный циклон с центром над Баренцевым морем. Два его «дочерних» образования один за другим посетят Урал, ожидается преимущественно облачная погода со снегом.