Январь уходит по-теплому: погода на Южном Урале в понедельник

В последние дни месяца (30−31 января) и в первой пятидневке февраля погоду на значительной части Европейской территории России и на Урале определит обширный циклон с центром над Баренцевым морем. Два его «дочерних» образования один за другим посетят Урал, ожидается преимущественно облачная погода со снегом.