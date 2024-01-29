Январь, прощаясь с Приангарьем, ударит морозами

«На территорию области смещаются холодные массы с Якутии, а с ними придет и морозец. Сначала пойдет слабый снег, а затем и температура начнет опускаться. днем 29 января пока еще не сильно холодно — минус 16 — 18 градусов. А дальше — морозы на несколько дней. В Иркутске не такие сильные, где-то до минус 30 градусов, может, чуть сильнее. Но уже с 1 февраля холода начнут отступать», — рассказала начальник Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юлия Янькова (цитат ИрСити).