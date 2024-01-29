Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Январь, прощаясь с Приангарьем, ударит морозами

Январь-2024, который запомнится жителям Приангарья необычным для традиционно самого холодного месяца теплом — температура воздуха в большую часть дней была выше климатической нормы — в оставшиеся дни в очередной раз удивит, сообщает ИА «ТК Город».
Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 93% 748 мм рт. ст. +11°
Источник: Соцсети

Впрочем, сегодня, в понедельник, иркутяне уже ощутили резкое похолодание. И, как говорят синоптики, морозы будут крепчать:

«На территорию области смещаются холодные массы с Якутии, а с ними придет и морозец. Сначала пойдет слабый снег, а затем и температура начнет опускаться. днем 29 января пока еще не сильно холодно — минус 16 — 18 градусов. А дальше — морозы на несколько дней. В Иркутске не такие сильные, где-то до минус 30 градусов, может, чуть сильнее. Но уже с 1 февраля холода начнут отступать», — рассказала начальник Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юлия Янькова (цитат ИрСити).

Однако, морозы будут, хоть и ощутимыми, но вполне в рамках средних многолетних значений:

в Иркутске лишь на 2−3 градуса ниже нормы января; на севере Приангарья — градусов на 5−6 больше, чем обычно.

По словам метеоролога, теплый воздух в регион придет, ориентировочно, в четверг.