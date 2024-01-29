В Новосибирске стало меньше воробьев: рассказываем почему

Новосибирцы заметили, что на городских улицах стало меньше воробьев. Вместо них, на ветках деревьев все чаще стали замечать снегирей.
— Почему такое происходит? — задала вопрос КП-Новосибирск читательница.
Об этом же мы спросили Алексея Яновского, орнитолога.
— Воробьи в Новосибирске делятся на два вида: домовые и полевые. Первые нуждаются в постоянной подкормке и их можно увидеть около кормушек или мусорок с хлебными крошками. Ночью они прячутся на чердаках. Полевые воробьи мельче, и могут обходиться без подкормки, так как предпочитают кормиться семенами сорных трав, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Яновский.
Как объяснил эксперт, сейчас морозы отступили и многие теплотрассы находятся без снега. Есть вероятность, что воробьи и синицы пытаются найти корм там.
— Может быть, поэтому их стало меньше на кормушках, — предположил орнитолог.