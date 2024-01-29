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В Новосибирске стало меньше воробьев: рассказываем почему

Новосибирский орнитолог объяснил, почему в городе стало меньше воробьев.
Птицы
Источник: РИА "Новости"

Новосибирцы заметили, что на городских улицах стало меньше воробьев. Вместо них, на ветках деревьев все чаще стали замечать снегирей.

— Почему такое происходит? — задала вопрос КП-Новосибирск читательница.

Об этом же мы спросили Алексея Яновского, орнитолога.

— Воробьи в Новосибирске делятся на два вида: домовые и полевые. Первые нуждаются в постоянной подкормке и их можно увидеть около кормушек или мусорок с хлебными крошками. Ночью они прячутся на чердаках. Полевые воробьи мельче, и могут обходиться без подкормки, так как предпочитают кормиться семенами сорных трав, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Яновский.

Как объяснил эксперт, сейчас морозы отступили и многие теплотрассы находятся без снега. Есть вероятность, что воробьи и синицы пытаются найти корм там.

— Может быть, поэтому их стало меньше на кормушках, — предположил орнитолог.

флора и фауна