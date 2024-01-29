В Новосибирске стало меньше воробьев: рассказываем почему

— Воробьи в Новосибирске делятся на два вида: домовые и полевые. Первые нуждаются в постоянной подкормке и их можно увидеть около кормушек или мусорок с хлебными крошками. Ночью они прячутся на чердаках. Полевые воробьи мельче, и могут обходиться без подкормки, так как предпочитают кормиться семенами сорных трав, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Яновский.