Китайский Новый год 2024: когда наступит, история и традиции праздника

Новый год — праздник, который одинаково ждут и любят как в России, так и в Китае. Однако в Поднебесной и других странах Восточной Азии этот праздник отмечают не в конце декабря, а каждый раз в разное время. Кроме того, каждый год проходит под покровительством своего символа. Когда в Китае наступит Новый год и как принято отмечать торжество в Поднебесной, ИА AmurMedia сообщает со ссылкой на «Известия» (18+).