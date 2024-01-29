Китайский Новый год 2024: когда наступит, история и традиции праздника

Новый год — праздник, который одинаково ждут и любят как в России, так и в Китае. Однако в Поднебесной и других странах Восточной Азии этот праздник отмечают не в конце декабря, а каждый раз в разное время. Кроме того, каждый год проходит под покровительством своего символа. Когда в Китае наступит Новый год и как принято отмечать торжество в Поднебесной, ИА AmurMedia сообщает со ссылкой на «Известия» (18+).
Когда наступит китайский Новый год в 2024 году
Дата китайского Нового года определяется лунными циклами. Смена календарных вех наступает во второе новолуние после зимнего солнцестояния. В 2024 году это 10 февраля.
Празднование Нового года в Китае длится 15 дней. Таким образом, жители Поднебесной будут отмечать торжество до 24 февраля.
Существуют различия и в самом летоисчислении. В отличие от большинства стран мира в Китае будут привечать 4721-й год, а не 2024-й.
Каким будет 2024 год по китайскому календарю
У каждого года в китайской культуре есть свое животное-покровитель. Они меняются в соответствии с 12-летним циклом. Кроме того, годы по восточному гороскопу связаны с одним из пяти элементов — золотом, водой, деревом, огнем или землей. Наступающий 2024-й год пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона.
В китайской культуре дракон символизирует собой удачу, успех, власть и благородство. Год Зеленого Дракона бывает раз в 60 лет, в последний раз его встречали в 1964 году.
В прошлый раз, в 2012 году, праздновали год Синего (Черного) Водяного Дракона, в 2000 году — Металлического Белого Дракона, в 1988 году отмечали год Земляного Желтого Дракона, а в 1976 году — Красного Огненного Дракона.
Дракон — единственное мифическое животное в китайском зодиаке, он считается самым сильным и мощным знаком. В древние времена считалось, что благодаря властности и амбициозности драконы способны держать под контролем весь мир. Однако представителям этого зодиака свойственны раздражительность и несдержанность, нежелание следовать традициям.
Китайский Новый год 2024 — традиции, как отмечают
Новый год в Китае отмечают уже более 3,5 тысячи лет. Многие традиции кочуют из поколения в поколение и соблюдаются, даже утратив первоначальный смысл. К примеру, жители Поднебесной в преддверии праздника «наряжают» свои жилища красными украшениями и ритуальными бумажными фонариками. В прошлом считалось, что в первый день наступившего года в Китай приходит чудовище по имени Нянь, который разоряет поселения и может полакомиться самими жителями Китая. Но именно красный цвет способен отпугнуть чудище, поэтому к Новому году вся страна облачается в красное, а праздничную ночь озаряют фейерверки и салюты.
Как и в России, в Китае на праздник принято устраивать торжественное застолье с любимыми деликатесами, блюдами из мяса и рыбы. На Новый год семьи собираются вместе, съезжаясь со всех уголков страны. А в первые дни празднества принято навещать соседей и друзей.
Близким людям также принято дарить подарки. Часто они парные в ознаменование связи и гармонии в семье. Традиционным атрибутом праздника являются мандарины. Приходя в дом, принято дарить хозяевам по два оранжевых фрукта, и в ответ гость, как правило, тоже получает пару цитрусов, символизирующих финансовое благополучие.