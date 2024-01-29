В Новокузнецке на освещение улиц в частном секторе выделено 16 млн рублей

«Готовим сметные расчёты, исходя из списка улиц, выбранных районными администрациями на основе обращений жителей. Для реализации следующего этапа работ собираем исходные данные о технических характеристиках будущих линий освещения», — пишет глава города и добавляет, что для формирования следующего перечня новокузнечане могут обратиться в свою администрацию.