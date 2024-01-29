В Новокузнецке на освещение улиц в частном секторе выделено 16 млн рублей

Как сообщает мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, власти рассмотрели вопрос освещения улиц в частном секторе. На это в 2024 году выделят 16 млн рублей из городского бюджета.
«Готовим сметные расчёты, исходя из списка улиц, выбранных районными администрациями на основе обращений жителей. Для реализации следующего этапа работ собираем исходные данные о технических характеристиках будущих линий освещения», — пишет глава города и добавляет, что для формирования следующего перечня новокузнечане могут обратиться в свою администрацию.
Так, свет появится на ул. Новостройка и Прибрежная (Орджоникидзевский район), ул. Победы и Черемнова (Куйбышевский район), ул. Магаданская, Антоновская и Ладожская (Заводской район), ул. Шахтёрской славы и Мира (Новоильинский район), пер. Автомобильный и ул. Широкая (Кузнецкий район), ул. Заливная и Сумского (Центральный район).
Мы писали, что в Кемерове на обслуживание уличных фонарей выделили 30 млн рублей. Уже подготовили документацию для объявления закупок.