Готовимся к экзаменам: сколько стоят услуги репетитора в Хабаровске?

Работать репетиторы могут в нескольких местах: у себя дома, в специальных центрах, в школе, дома у заказчика и онлайн. Какой способ лучше — выбирать, конечно, вам. Обычно от учебы дома отказываются, так как ребенку сложно сосредоточиться там, где рядом находятся его любимые развлечения. Также сейчас все больше специалистов переходит работать в онлайн, так как после пандемии коронавируса данный формат стал активнее использоваться в образовательной сфере.