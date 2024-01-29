Готовимся к экзаменам: сколько стоят услуги репетитора в Хабаровске?

Школьники Хабаровска начинают активно готовится к ЕГЭ, ведь уже 1 февраля они должны знать, какие предметы будут сдавать и в какие вузы будут подавать документы. И многие из выпускников для того, чтобы точно сдать экзамен хорошо, обращаются за помощью к специалистам, с которыми смогут заниматься наедине. Сколько же стоят услуги репетиторов в краевой столице?
Отметим, что к репетиторам обращаются не только когда хотят подготовиться к ЕГЭ или ОГЭ. Также ребята могут изучать какой-либо предмет более углубленно или, наоборот, наверстывать то, что пропустили или же не до конца изучили в школе. Некоторые же таким образом изучают языки или даже осваивают игру на музыкальных инструментах.
Работать репетиторы могут в нескольких местах: у себя дома, в специальных центрах, в школе, дома у заказчика и онлайн. Какой способ лучше — выбирать, конечно, вам. Обычно от учебы дома отказываются, так как ребенку сложно сосредоточиться там, где рядом находятся его любимые развлечения. Также сейчас все больше специалистов переходит работать в онлайн, так как после пандемии коронавируса данный формат стал активнее использоваться в образовательной сфере.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Начнем с самых популярных предметов, с которыми на экзаменах столкнется каждый школьник России и Хабаровского края в том числе — это русский язык и математика. На ЕГЭ математика делится на два направления — базовая и профильная. Второе направление сдают те, кому она необходима для поступления в вузы, а базовую выбирают ребята, которым она не нужна для института, и им просто нужна оценка по этому предмету в аттестате.
Итак, цены на услуги репетиторов по математике и русскому языку начинаются от 500 рублей. И заканчиваются за пределами шести тысяч рублей. Но не пугайтесь, ведь это стоимость месячного абонемента. Есть и групповые занятия — до шести человек, они могут стоить как дешевле, так и дороже.
Самыми дорогими предметами являются иностранные языки, информатика, физика и химия. За час занятия придется отдать от 900 рублей. Говоря о языках, надо отметить, что эти специалисты не только готовят к экзаменам, но и помогают выучить иностранный язык еще лучше. На таких репетиторов цена начинается от 1200 рублей. Самая высокая стоимость установилась на китайский, японский или корейский языки — за занятие придется заплатить от двух тысяч рублей.
Давайте не забывать, что к репетиторам обращаются не только ради экзаменов. Например, такие люди могут помочь подготовиться ребенку к школе, научив читать и писать. Цены на услуги варьируются от 500 до 1500 рублей за занятие. Месячный абонемент на восемь занятий обойдется примерно в 4500 рублей. Занимаются и уже с ребятами постарше, чтобы помочь наверстать школьную программу.
Также есть специалисты в музыкальной сфере. Например, цены на репетитора по игре на фортепиано начинаются от 1000 рублей за занятие, а на гитаре — от 1300 рублей. Занимаются еще вокалом, лепкой, черчением и даже рисованием.
В ПОИСКЕ ЛУЧШЕГО
При выборе специалиста самым сложным остается вопрос — где найти своего репетитора? Самым популярным методом остается спросить у друзей и знакомых, так сказать, чтобы человек был уже проверен. Другие обращаются в специальные центры дополнительного образования. Третьи предлагают школьным учителям позаниматься с их ребенком. А последние ищут нужного человека на сайте бесплатных объявлений, читая отзывы об их работе.
В заключение хотим сказать, что обращаться к репетитору — это не страшно, порой это даже необходимость. И вы обязательно найдете своего специалиста, который подойдет вам не только по цене, но и станет настоящим другом, с которым вы потом вместе отпразднуете успешную сдачу экзамена или победу на олимпиаде!