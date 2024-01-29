Названы самые редкие имена челябинских детей в 2023 году

Сообщается, что в прошлом году на Южном Урале на свет появились 30 тыс. 424 малыша.
При этом, как рассказали в областном Госкомитете ЗАГС, мальчиков на протяжении нескольких лет рождается больше, чем девочек (в 2023-м — на 6%). Самыми «урожайными» месяцами на рождение детей стали март и август.
В тройку наиболее популярных имен новорожденных вошли: среди мальчиков — Михаил, Артем и Александр, девочек — София, Ева и Виктория.
«Самыми редкими стали имена Матрена, Степанида, Агриппина, Алевтина, Терентий, Дорофей, Потап, Кузьма и Садко», — говорится в комментарии.