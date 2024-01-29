В Башкирии через суд вернут деньги обманутых недееспособных граждан

«Вопреки требованиям законодательства страхование осуществлялось на личные средства получателей социальных услуг и по завышенным ценам в размере 3 тысяч рублей за каждого. В этой связи межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с мужчины вышеуказанной суммы. В обеспечительных целях на его дом и автомобиль наложен арест», — проинформировали в ведомстве.