В Башкирии через суд вернут деньги обманутых недееспособных граждан

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в 2021 году бывший сотрудник учреждения, исполняя обязанности руководителя, заключил договоры страхования недееспособных граждан на общую сумму почти 1,4 млн рублей.
«Вопреки требованиям законодательства страхование осуществлялось на личные средства получателей социальных услуг и по завышенным ценам в размере 3 тысяч рублей за каждого. В этой связи межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с мужчины вышеуказанной суммы. В обеспечительных целях на его дом и автомобиль наложен арест», — проинформировали в ведомстве.
Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Решение суда пока не вступило в законную силу.