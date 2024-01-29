Жители Нижнего Новгорода пожаловались на неприятный запах ночью 29 января

Жители Нижнего Новгорода минувшей ночью массово жаловались на неприятный запах на улице. Вонь, напоминающая запах тухлой капусты или яиц, ощущалась около полуночи в разных частях города.
— Пахнет даже с закрытыми окнами. Я сперва подумал, у меня дома что-то стухло, — написал в соцсети житель Ленинского района Андрей Ф.
Ощущали его также жители Автозаводского района, Сормова, Сортировки, улицы Бекетова и проспекта Гагарина, Кузнечихи и Верхних Печер. Донесся запах и до Кстовского района.
В 1:36 сообщество «Нижний Новгород без цензуры» опубликовало скриншот с сайта городского управления ГОЧС, где сообщается, что в городе наблюдается неприятный запах.
— В связи с неприятным запахом в городе — в целях обеспечения сохранности вашего здоровья — соблюдайте меры личной безопасности как дома, так и на улице. Все оперативные службы города устанавливают причину произошедшего, — говорилось в сообщении.
Однако к утру запись была удалена. «Комсомолка» направила запросы в профильные ведомства относительно источника запаха.