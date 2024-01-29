Нижегородская актриса Ирина Пегова предстала в образе в стиле ретро

Напомним, ранее Ирина Пегова экспериментировала с прической. В новогодние праздники она опубликовала фотографию с новым образом с короткой стрижкой и темными волосами. До этого нижегородка ходила с длинными светлыми волосами. В середине января актриса поделилась фото с легким беспорядком на голове. Фанаты расхвалили прическу Пеговой и написали ей много комплиментов.