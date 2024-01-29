Нижегородская актриса Ирина Пегова предстала в образе в стиле ретро

Наряд нижегородка подготовила для участия в концерте к 100-летию «Мосфильма». Ирина Пегова исполнила песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа».
«Образ соответствовал. Но главное — спето с душой!» — прокомментировала поклонница Любовь О. в соцсетях.
Артистка предстала перед зрителями в черном платье старинного кроя с орнаментом. Образ она дополнила черным поясом, кружевным белым воротником и брошью-камеей.
Напомним, ранее Ирина Пегова экспериментировала с прической. В новогодние праздники она опубликовала фотографию с новым образом с короткой стрижкой и темными волосами. До этого нижегородка ходила с длинными светлыми волосами. В середине января актриса поделилась фото с легким беспорядком на голове. Фанаты расхвалили прическу Пеговой и написали ей много комплиментов.