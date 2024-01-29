На неделе ожидаются дожди, туманы и понижение температуры до −13 градусов

По данным Узгидромета, в понедельник территория Узбекистана будет находиться под влиянием влажных и относительно холодных воздушных масс. По республике пройдут осадки преимущественно в виде дождя, в предгорных и горных районах возможны сильные. Местами ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25−28 м/с. .Дневная температура воздуха не превысит +2…+7, по северу −3…-5 градусов.
Во вторник на большей части территории республики вероятность и интенсивность осадков уменьшится. В большинстве областей местами возможны небольшие осадки в виде снега, по восточным районам (Ташкентская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области) преимущественно в виде дождя. Усиление ветра до 15−20 м/с ожидается лишь на юге республики.
Температура воздуха составит ночью 0…+5, днем +2…+7, по северу ночью −8…-13, днем 0…-5 градусов.
В среду и четверг на большей части территории республики установится погода без осадков, лишь в отдельных районах Ташкентской области и областей Ферганской долины возможны слабые осадки (дождь, снег). Температура воздуха будет в пределах ночью 0…-5, днем 0…+5 градусов, по северу ночью −10…-15, днем −3…+2 градуса.
В пятницу по республике будет наблюдаться малооблачная погода с температурой воздуха ночью 0…-5, днем +2…+7 градусов, по северу ночью −8…-13, днем 0…+5 градусов.
Отмечается также, что на протяжении всей предстоящей рабочей недели местами по республике будет наблюдаться туман.
С 29 по 31 января по горным районам Ташкентской и Наманганской областей объявлена лавинная опасность.
В Ташкенте во вторник и среду возможны небольшие осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 5−10 м/с. Температура воздуха в среду будет в пределах +1…+3 ночью и +4…+6 днём, в четверг — в пределах 0…-2 ночью и +3…+5 днем…1 февраля ожидается преобладание погоды без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха составит ночью −1…-3, днем +3…+5 градусов.