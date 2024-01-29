На неделе ожидаются дожди, туманы и понижение температуры до −13 градусов

В Ташкенте во вторник и среду возможны небольшие осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 5−10 м/с. Температура воздуха в среду будет в пределах +1…+3 ночью и +4…+6 днём, в четверг — в пределах 0…-2 ночью и +3…+5 днем…1 февраля ожидается преобладание погоды без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха составит ночью −1…-3, днем +3…+5 градусов.