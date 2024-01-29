В Кемерове наказали пьяных подростков, которые пытались сломать домофон

Парни гуляли по ночному городу в состоянии алкогольного опьянения, подошли к одному из подъездов и стали ломать домофон. После неудачных попыток несовершеннолетние скрылись. Также выяснилось, что они же ранее сломали боковое зеркало автомобиля, припаркованного во дворе. В полицию обращалась 36-леняя местная жительница.