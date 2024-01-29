В Кемерове наказали пьяных подростков, которые пытались сломать домофон

Кузбасские полицейские сообщают, что в Кемерове наказали двух 17-летних пьяных подростков, которые пытались сломать домофон на Южном и повредили чужой автомобиль.
Парни гуляли по ночному городу в состоянии алкогольного опьянения, подошли к одному из подъездов и стали ломать домофон. После неудачных попыток несовершеннолетние скрылись. Также выяснилось, что они же ранее сломали боковое зеркало автомобиля, припаркованного во дворе. В полицию обращалась 36-леняя местная жительница.
Правоохранители составили в отношении подростков протокол по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Их родителей тоже привлекли к административной ответственности. Нарушители возместят и причинённый ущерб.
Наказан будет и продавец торговой точки, который продал несовершеннолетним алкоголь. Статья КоАП РФ предусматривает штраф до 200 тыс. рублей с конфискацией алкогольной продукции.