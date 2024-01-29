В Нижнем Новгороде выясняют причину тухлого запаха на улице

Профильные службы выясняют причину неприятного запаха в Нижнем Новгороде, который ощущался на улицах минувшей ночью. Об этом сообщает городское управление ГОЧС.
— Управлением проводится проверка обращений, поступивших в ЕДДС, — пояснили в ведомстве.
Невыносимую вонь, похожую на запах тухлой капусты или яиц, нижегородцы почувствовали в ночь на 29 января. Запах просачивался в квартиры прямо через закрытые окна, поэтому многие горожане искали, что же протухло дома, не сразу догадавшись, что «аромат» пришел с улицы. Подобное наблюдалось в разных частях города.