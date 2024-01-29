В Волгограде к празднику неприглядные фасады закроют баннерами

За 1,5 миллиона рублей должны изготовить баннер площадью 1648 квадратных метров из 24 секций. Выглядеть он будет как кирпичная стена, на которой в «пробоинах» изобразили сцены битвы за Сталинград. Второй баннер за 1,7 миллиона еще больше — 1908 квадратов на 36 секций — по 4 на один дом.