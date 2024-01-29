В Волгограде к празднику неприглядные фасады закроют баннерами

Волгоград к 81-й годовщине Сталинградской победы украсят огромными баннерами, которые закроют неприглядные фасады домов. Два контракта на общую сумму в 3,2 миллиона рублей заключили ко 2 февраля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на сайт госзакупок.
Согласно документации закупок, на баннеры нанесут слоган «Сталинград — Родина Победы!». Изготовит их один поставщик. Закроют ими дома на шоссе Авиаторов и в районе Красных казарм. Висеть баннеры гарантированно должны до 31 декабря 2024 года. Закрыть срамоту ими должны за два дня до праздника. Крайний срок — 31 января.
За 1,5 миллиона рублей должны изготовить баннер площадью 1648 квадратных метров из 24 секций. Выглядеть он будет как кирпичная стена, на которой в «пробоинах» изобразили сцены битвы за Сталинград. Второй баннер за 1,7 миллиона еще больше — 1908 квадратов на 36 секций — по 4 на один дом.
А пока в центре Волгограда и на Мамаевом кургане обновили флаги. В этом году снова 7 раз возьмут в плен Паулюса в подвале универмага. Покажут реконструкции боев. Праздник отметят скромно, без парада.