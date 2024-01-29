В Красноярске ввели карантин из-за бешенства в квартире Солнечного

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков 26 января подписал указ об установлении карантина по бешенству в краевой столице.
Карантин будет действовать до 18 марта включительно по ул. 40 лет Победы, 12 (эпизоотический очаг) и в 500 м от данного адреса.
Запрещено в эпизоотическом очаге лечение больных восприимчивых животных. Посещать территорию посторонним нельзя. Кроме того, под запретом ввоз и вывоз восприимчивых животных. Исключение составляет лишь вывоз восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 дней, предшествующих вывозу.