В Красноярске ввели карантин из-за бешенства в квартире Солнечного

Запрещено в эпизоотическом очаге лечение больных восприимчивых животных. Посещать территорию посторонним нельзя. Кроме того, под запретом ввоз и вывоз восприимчивых животных. Исключение составляет лишь вывоз восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 дней, предшествующих вывозу.