В Хабаровском крае увеличится региональный материнский капитал с 1 февраля

С 1 февраля в Хабаровском крае будет проиндексирован региональный материнский капитал, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Эта мера поддержки представляется семьям при рождении второго ребенка в рамках нацпроекта «Демография», который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина.
Деньги можно потратить на образование детей, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов и улучшение жилищных условий.
Региональный материнский капитал составляет 30% от федерального, его размер устанавливается на дату рождения ребенка. Так, на детей, рожденных с 1 февраля этого года, размер господдержки составит 249907 рублей 42 копейки.