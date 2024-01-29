В метро Москвы запустили пилотный проект по аудиоинформированию пассажиров

«Мы (департамент транспорта — прим. ТАСС) запускаем пилотный проект по аудиоинформированию с познавательными фактами о метро на станции “Марьина роща” БКЛ. О чем вы (пассажиры — прим. ТАСС) сможете узнать, находясь в вестибюле или на эскалаторе: сколько метров составляет самая длинная станция метро, какая линия была первой в Московском метро, станция на какой линии была открыта дважды, где можно найти самый короткий эскалатор, какая станция меняла свое название чаще остальных», — значится в публикации.