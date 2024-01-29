Жители Самары 29 января 2024 года под одним из постов губернатора рассказали о том, что водители автобусов № 53 пропускают остановки на маршруте от автостанции «Аврора» до Железнодорожного вокзала.
Как сообщила горожанка, чаще всего такое происходит на улице Спортивной по направлению к жд вокзалу.
— Какой смысл говорить об увеличении количества автобусов, если люди не могут уехать на этом транспорте? — написала женщина.
— Провели с водительским составом 53 автобусного маршрута инструктаж о необходимости соблюдения остановок согласно маршруту, при несоблюдении остановок по отношению к перевозчику будет предприняты штрафные меры, — ответили в дептрансе Самары.