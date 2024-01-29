Хемингуэй на иркутской сцене и Сказ о русских берегах. Афиша Иркутска на февраль 2024 подскажет куда сходить

День всех влюбленных Иркутский ТЮЗ отметит молодежной комедией «Моя подружка». Афиша Иркутска на февраль 2024 включит в себя и эту историю о небольшом розыгрыше, который со временем превращается в крупный обман. В него втягивается много персонажей, и ситуация так запутывается, что найти выход становится все сложнее. Будут ли в итоге пострадавшие? Удастся ли влюбленным, а в деле замешаны именно они, остаться вместе? Все можно узнать, посмотрев эту веселую и одновременно поучительную постановку.