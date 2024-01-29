Хемингуэй на иркутской сцене и Сказ о русских берегах. Афиша Иркутска на февраль 2024 подскажет куда сходить

Февраль обещает удивить! После январских праздников, когда музеи, театры, дворцы культуры работают практически нон-стоп на новогодних представлениях, наступает небольшое затишье. Артистам необходимо выдохнуть, чтобы с новыми силами взяться за продвижение культуры в массы. Да и зрителям тоже нужна передышка. Февраль — самое время вновь достать театральный бинокль, надеть лучшее платье и пойти в театр.
Афиша Иркутска на февраль 2024
Хранитель органа
Необычный концерт пройдет в Органном зале 4 февраля. В роли рассказчика выступит Николай Натяганов. Без малого 30 лет он является хранителем и настройщиком иркутского органа. Специалист откроет все секреты короля музыкальных инструментов и познакомит слушателей с историей Органного зала. Также свое исполнительское мастерство продемонстрируют студенты музыкального колледжа имени Фредерика Шопена, лауреаты международного конкурса «Байкальская токката» Анастасия Емельянова и Алла Лекечинскайте.
Цена билетов — от 250 рублей. Действует «Пушкинская карта».
Ах, эта свадьба пела и плясала
Готовь сани летом, а свадебное платье к летнему сезону — зимой. 4 февраля в «Байкал Бизнес Центре» пройдет масштабная свадебная выставка. Для посетителей — знакомство с нужными людьми из индустрии бракосочетаний, мастер-классы, яркая шоу-программа, показ платьев, розыгрыш призов и многое другое. Вход бесплатный. И даже если вы пока не планируете связать себя узами брака, то все же сходите. Для вдохновения.
Сквозь века по воде
На три дня, с 9 по 11 февраля, водноспортивный комплекс «Солнечный» погрузится в сказку. «Сказ о русских берегах» — это путешествие по разным периодам истории нашей страны. Зрители — большие и маленькие — встретятся с первопроходцами, побывают в Арктике и в гостях у поморов на Белом море. В главных ролях — олимпийские чемпионы. Элементы синхронного плавания, прыжки в воду, цирковые и хореографические композиции — действо будет масштабным. Организатор — театр Марии Киселевой, трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию.
Стоимость билетов на представление начинается от 800 рублей. Предусмотрены утренние, дневные и вечерние сеансы.
Хемингуэй на иркутской сцене
Драмтеатр имени Н. П. Охлопкова 11 февраля представит в камерном зале историю о беспощадном роке, любви, нежности и жестокости. «По ком звонит колокол» — новый спектакль в постановке Ивана Гущина. По его словам, культовым романом Эрнеста Хемингуэя он увлекся еще в студенческие годы. И вот теперь смог воплотить в театре историю о хрупкости человеческой жизни. В спектакле царит национальный колорит: здесь испанская музыка, лексика, краски и, конечно же, свойственная южанам экспрессия.
Маленькая ложь и большие приключения
День всех влюбленных Иркутский ТЮЗ отметит молодежной комедией «Моя подружка». Афиша Иркутска на февраль 2024 включит в себя и эту историю о небольшом розыгрыше, который со временем превращается в крупный обман. В него втягивается много персонажей, и ситуация так запутывается, что найти выход становится все сложнее. Будут ли в итоге пострадавшие? Удастся ли влюбленным, а в деле замешаны именно они, остаться вместе? Все можно узнать, посмотрев эту веселую и одновременно поучительную постановку.
Купить билет на 14 февраля можно за 450 рублей.
И снова про любовь
Ольга Прокофьева и Даниил Спиваковский заявлены на спектакль «Взрослые игры», который пройдет в ДК «Орбита» также 14 февраля. Это тоже комедия, но уже сентиментальная. Пересказывать сюжет не будем, но отметим, что на сцене закрутится интрига, достойная пера Агаты Кристи.
Цена билетов, правда, существенно выше — от 2000 до 5000 рублей.
Знаешь ли ты географию?
Афиша Иркутска на февраль 2024 — это еще и квиз. Проверить свои знания по географии, о природе и разнообразии животного мира можно будет 20 февраля на экогеографическом квизе в Иркутской библиотеке имени Иосифа Уткина. Будет увлекательно, хотя и непросто. Организаторы приготовили логические загадки, контурные карты и многое другое — все, чтобы проверить кругозор участников. После квиза уроки географии в школе, что называется, заиграют новыми красками, а у кого-то возможно, появится мечта о путешествиях.
Стоимость участия — 200 рублей. Действует «Пушкинская карта».
Выйти замуж — не напасть
Пока эстрадные звезды только собирают чемоданы на гастроли, театральные уже спешат. Дмитрий Орлов, Елена Бирюкова, Александр Пашков и Ирина Лачина покажут иркутской публике спектакль «Стерпится — слюбится». В центре внимания две сестры — противоположные друг другу по характеру, отношению к карьере и к поклонникам. Старшая — кокетка, пытается выдать младшенькую замуж. Насколько эта затея окажется успешной, можно будет узнать 26 февраля в драмтеатре имени Н. П. Охлопкова.
Цена билетов начинается от 1200 рублей на балконе.
На дальней станции сойду
Солисты филармонии едут на гастроли по БАМу с программой «Звезды магистрали». В составе творческого десанта — известный аккордеонист Александр Чудновский, лауреат различных конкурсов Алиса Новикова, участник телепроекта «Голос» Георгий Серышев, пианист и аранжировщик Дмитрий Силаев, а также автор проекта, музыковед Софья Драбкина. Повод для поездки весомый: в этом году отмечается ровно полвека с начала строительства Байкало-Амурской магистрали.
Программа «Звезды магистрали» включает мелодии и песни, близкие сердцу людей старшего поколения, но одновременно знакомые и многим молодым. «На дальней станции сойду», «Мой адрес не дом и не улица», «По Ангаре» и другие. Любите и хотите еще раз услышать? А если не знаете, то самое время познакомиться!
13 — 14 февраля — в поселке Чунском, 15 февраля — в Тайшете. Стоимость билетов: 200 — 300 рублей. Можно воспользоваться «Пушкинской картой».
Такой будет афиша Иркутска на февраль 2024. выбрали, куда сходить?