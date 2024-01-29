Врачи прооперировали покорившего Эверест альпиниста в Новосибирске

Рекордсмен по количеству восхождений на горы-семитысячники, побывавший на вершинах самых высоких гор мира — в том числе Эвереста — Глеб Соколов рассказал, что во время подъемов за последние десять лет получил различные травмы бедра. Однако он продолжал заниматься любимым делом, так как боли его не беспокоили. Кроме того в 2020 году ему провели эндопротезирование тазобедренного сустава.
В январе 2022 года альпинист получил травму из-за падения на гололеде. Врачи диагностировали парапротезный перелом.
«Мы провели ревизионное эндопротезирование с применением удлинённой ножки, применив индивидуальный подход — специально под пациента подготовили бедренный компонент эндопротеза. Установленный ранее эндопротез расшатался и в процессе нестабильности сформировал дефект бедра, который мы “перекрыли” конструкцией, подобранной специально для пациента», — отмечает врач-травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Вячеслав Базлов.
Глеб Соколов добавляет, что первая операция далась ему непросто. Но после второй операции, проведённой в конце 2022 года, он спустя несколько месяцев катался на горных лыжах и совершал восхождения на вершину Актру (Горный Алтай).
«Я восстановился достаточно хорошо и качественно, спасибо мастерству хирурга. Про сустав я забываю и живу обыкновенной полноценной жизнью», — резюмировал Глеб Анатольевич.
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