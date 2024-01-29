Врачи прооперировали покорившего Эверест альпиниста в Новосибирске

Рекордсмен по количеству восхождений на горы-семитысячники, побывавший на вершинах самых высоких гор мира — в том числе Эвереста — Глеб Соколов рассказал, что во время подъемов за последние десять лет получил различные травмы бедра. Однако он продолжал заниматься любимым делом, так как боли его не беспокоили. Кроме того в 2020 году ему провели эндопротезирование тазобедренного сустава.