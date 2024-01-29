По его словам, в первые сутки непогоды к половине из общего количества контейнерных площадок был затруднен проезд. В итоге вместо 20 тыс. тонн отходов было вывезено чуть более 10 тыс. Также на площадках образовалось перенакопление отходов, из-за чего регоператор отправил на маршруты плановую технику с усилением в 20%.
Кроме того, для очищения навалов ТКО около площадок привлекли спецтехнику, также ежедневно привлекали дополнительную технику.
«Ъ-Казань».
Плановый вывоз мусора в Казани из-за непогоды упал на 53%
В Казани плановый вывоз мусора на фоне обильного снегопада снизился с 95% до 42%. Об этом на деловом понедельнике сказал глава УК ПЖКХ Евгений Чекашов.
По его словам, в первые сутки непогоды к половине из общего количества контейнерных площадок был затруднен проезд. В итоге вместо 20 тыс. тонн отходов было вывезено чуть более 10 тыс. Также на площадках образовалось перенакопление отходов, из-за чего регоператор отправил на маршруты плановую технику с усилением в 20%.