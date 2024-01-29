Воронежцам показали, какой будет площадь перед обновленным стадионом «Факел»

В то же время мэр Воронежа Вадим Кстенин на рабочей встрече с архитекторами, экологами и подрядчиком потребовал обосновать необходимость вырубки деревьев, которая предусмотрена проектом. Руководитель управления экологии городской администрации Галина Воробьева заявила, что речь идет о малоценных взрослых породах, у которых поврежден ствол или 20 процентов ветвей сухие. Заместитель руководителя управления главного архитектора Никита Фуфаев сообщил, что вырубку 17 деревьев компенсируют высадкой новых.