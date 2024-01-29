Воронежцам показали, какой будет площадь перед обновленным стадионом «Факел»

Появились фото проекта обновления площади перед стадионом «Факел» в Советском районе. Их выложили на сайте мэрии. Визуализация достаточно привлекательная. От нескольких круговых площадок по диагонали будут расходиться несколько дорожек. Причем вечером все это будет дополнено красивой подсветкой.
Вечером входная группа будет выглядеть так. с сайта мэрии Воронежа. В темное время суток включат красивую подсветку. с сайта мэрии Воронежа.
В то же время мэр Воронежа Вадим Кстенин на рабочей встрече с архитекторами, экологами и подрядчиком потребовал обосновать необходимость вырубки деревьев, которая предусмотрена проектом. Руководитель управления экологии городской администрации Галина Воробьева заявила, что речь идет о малоценных взрослых породах, у которых поврежден ствол или 20 процентов ветвей сухие. Заместитель руководителя управления главного архитектора Никита Фуфаев сообщил, что вырубку 17 деревьев компенсируют высадкой новых.
А вот на месте будущих пешеходных дорожек площади мэр категорически запретил вырубать деревья. В этом случае дорожки надо будет пустить в обход зеленых насаждений.
Такой вид будет у площади перед стадионом «Факел» вечером с высоты птичьего вечера. с сайта мэрии Воронежа.