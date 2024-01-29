Нижний Новгород обогнал Нью-Йорк, Рим и Лондон по качеству жизни

В рейтинг вошли 199 крупных городов из разных стран. Из России в подборке оказались 5 городов — Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. При этом из них выше всех разместилась столица закатов.
Аналитики оценили качество жизни в Нижнем Новгороде на 144,5 балла. В общем зачете столица ПФО заняла 96 место, обогнав Нью-Йорк, Рим, Лондон и другие крупные города.
Москва разместилась на 146 месте с индексом качества жизни 118,8, а Санкт-Петербург — на 163 месте (107,7). Лидерами рейтинга стали Гаага, Эйндховен и Люксембург с результатами 217,9, 208,5 и 206,8 соответственно.
При составлении рейтинга учитывали покупательскую способность жителей, уровень безопасности, здравоохранения, стоимость жилья, соотношение цены недвижимости с уровнем дохода, трафик на дорогах, климатические и экологические показатели.