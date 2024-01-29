Какую рассаду пора сажать в феврале? Лунный календарь 2024

После празднования Нового года кажется, что весна уже не за горами. Уже на этой неделе начнётся последний месяц календарной зимы. Для дачников и огородников он символизирует начало работ для подготовки к будущему урожаю.
В феврале начинают сеять баклажаны. Растения должны успеть подрасти за 65−75 дней.
Если посадить в феврале лук-порей, то первый урожай с грядки можно будет снять уже в августе. Для выращивания этого овоща должно пройти не менее полугода.
Ещё одним популярным овощем для рассады являются помидоры. Саженцы должны подрасти за 55−60 дней, прежде чем их переселят в огород.
После середины февраля можно готовиться к посадке сладкого перца.
Также в этом месяце дачники и огородники сеют различные цветочные культуры. Например, сальвии, примулы, гайлардии и лаванды.
Согласно лунному календарю, благоприятными для посадки лука будут 4 и 5 февраля, а также 6 и 7 февраля. Идеальными для посева перца, баклажанов, помидоров на рассаду, будут 14 и 15 февраля.
С 26 по 29 февраля благоприятные дни для посева любых цветов.
Также благоприятными для посадок будут даты с 19 по 23 февраля. А вот 8, 9, 10 и 24 февраля лучше воздержаться от огородных работ.
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