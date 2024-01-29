На Свердловскую область надвигаются снегопады

В Свердловскую область вернутся снегопады. Осадки придут в регион в начале февраля. Об этом сообщили в уральском Гидрометцентре.
— В последние дни месяца (30−31 января) и в первой пятидневке февраля погоду на значительной части ЕТ России и на Урале определит обширный циклон с центром над Баренцевым морем, — рассказали в Гидрометцентре.
Отмечается, что в этот период в регионе будет достаточно тепло. Так, в Екатеринбурге воздух прогреется до −6 градусов. Температура воздуха будет выше климатической нормы. Будет сохраняться облачная погода, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
— Сохраняется слабое влияние гребня антициклона, расположенного над Южным Уралом. Ночью при прояснениях умеренно морозно, днем достаточно тепло, среднесуточная температура на 2−5 градусов выше климатической нормы.