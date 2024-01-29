На Свердловскую область надвигаются снегопады

Отмечается, что в этот период в регионе будет достаточно тепло. Так, в Екатеринбурге воздух прогреется до −6 градусов. Температура воздуха будет выше климатической нормы. Будет сохраняться облачная погода, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».