В Калининградской области с 2024-го хотят ввести новую систему оплаты в городском, междугороднем и ж/д транспорте

В Калининградской области с 2024-го года хотят ввести систему, которая изменит порядок оплаты в городском, междугороднем и ж/д транспорте. Об этом сообщил представитель горадминистрации в комментариях на странице Антона Алиханова «ВКонтакте».
По данным мэрии, в Калининграде возникли трудности с организацией прямых перевозок. Причина — дефицит водителей. Власти пытаются решить проблему, изменяя маршруты с учётом потока пассажиров и «точек притяжения».
«В соответствии с социальным стандартом транспортного обслуживания допускается одна пересадка для поездки в любую точку муниципального образования, численность населения которого не превышает 500 тысяч человек», — объяснили в администрации.
В комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры отметили, что сейчас разрабатывается система повременной оплаты проезда, объединяющая городской, межмуниципальный и железнодорожный транспорт. Постепенное внедрение этого тарифа планируют начать в 2024 году.
Бабура объяснила, нарушаются ли права тех, для кого поездка дороже при оплате наличкой и банковской картой.