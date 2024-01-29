Слово мэра: освободят ли Казань из снежного плена за обещанные две недели?

Сегодняшний «деловой понедельник» глава города начал с основных цифр по прошедшему шторму: в предыдущие годы с территории Казани за всю зиму вывозилось 650—900 тысяч тонн снега, а в этот раз лишь за несколько дней выпал 1 миллион тонн. Как заявил Метшин, сегодня перед исполкомом стоит задача разобраться с последствиями стихии в течение 14 дней, семь из которых уже подошли к концу. Выполнить обещание мэра мешает сразу ряд проблем, и первая из них — это нехватка техники: