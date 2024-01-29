Екатеринбуржцы выбрали парки для благоустройства на 2025 год

Именно среди них будет определен победитель, который поборется за возможность получить федеральное финансирование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, что в прошлом году именно на этом этапе Летний парк «Уралмаш» выбыл из игры, не сумев набрать необходимые 25% процентов голосов от екатеринбуржцев.