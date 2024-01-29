Иностранные гости Всемирного фестиваля молодежи посетят города-герои

Проект предполагает посещение городов-героев Санкт-Петербурга, Волгограда, Смоленска, Тулы, а также городов воинской славы Белгорода и Курска. Открытие первого маршрута было приурочено к 80-й годовщине полного снятия фашисткой блокады Ленинграда.
В городе на Неве гостей фестиваля ждут форсайт-сессии с представителями российской молодежи и дискуссии в ведущих университетах города. Подробнее узнать о подвиге ленинградцев в годы ВОВ участники проекта смогут в музее «Ленрезерв», а также во время осмотра панорамы «Пропавшие в кинохронике» и мемориального Пискаревского кладбища. К тому же гостей познакомят с современными культурными кластерами, известными театрами и другими точками притяжения современной петербургской молодежи. В Северной столице иностранцы будут находиться с 12 по 16 марта.
«В этом году мы отмечаем одну из важнейших дат в истории нашего города. Ровно 80 лет назад — 27 января 1944 года — была полностью снята блокада Ленинграда. Почти 900 дней голода, холода, постоянных бомбежек и обстрелов. И в таких нечеловеческих условиях люди не просто выживали — трудились, учились, спасали и берегли свой город, его памятники, его шедевры. Мы бережно храним память о тех страшных днях, о подвиге защитников Ленинграда, подлинные свидетельства жизни блокадного города. Нам очень важно рассказать иностранным гостям историческую правду, потому что только так мы сможем не допустить повторения тех страшных событий», — сказал председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт‑Петербурга Богдан Заставный.
Региональная программа для зарубежных гостей фестиваля пройдет с 10 по 17 марта после завершения основных мероприятий в Сочи. Путешествие начнется с посещения города-героя Волгограда, где участников фестиваля повезут на Мамаев курган, к тому же их ждет экскурсия по музею-заповеднику «Сталинградская битва» и историческому парку «Россия — моя история».
В Курске и Смоленске маршрут зарубежных гостей пройдет по мемориальным комплексам и местам кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. У туристов будет возможность встретиться с курскими ветеранами, а также с участниками СВО.
Туляки подготовили для гостей яркие кулинарные мастер-классы по приготовлению традиционных русских блюд. Планируется создание пряничного арт-объекта, посвященного Всероссийскому фестивалю молодежи-2024. Гостям предложат познакомиться с историей города, поиграть в лапту и сыграть в хоккей в валенках.
Путешествие по местам воинской славы завершится в Белгородской области. Совместно с российской молодежью зарубежные гости высадят деревья на Аллее памяти и примут участие в церемонии захоронения останков солдат Великой Отечественной войны. Узнать больше о героях войны и о Курской дуге гости смогут во время экскурсии по государственному военно-историческому музею-заповеднику «Прохоровское поле» и осмотра музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление». Культурная программа завершится органным концертом «От барокко до рока» в Белгородской государственной филармонии.