Иностранные гости Всемирного фестиваля молодежи посетят города-герои

«В этом году мы отмечаем одну из важнейших дат в истории нашего города. Ровно 80 лет назад — 27 января 1944 года — была полностью снята блокада Ленинграда. Почти 900 дней голода, холода, постоянных бомбежек и обстрелов. И в таких нечеловеческих условиях люди не просто выживали — трудились, учились, спасали и берегли свой город, его памятники, его шедевры. Мы бережно храним память о тех страшных днях, о подвиге защитников Ленинграда, подлинные свидетельства жизни блокадного города. Нам очень важно рассказать иностранным гостям историческую правду, потому что только так мы сможем не допустить повторения тех страшных событий», — сказал председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт‑Петербурга Богдан Заставный.