Названа причина, по которой суд запретил работу океанариума в Анапе

Суд в Анапе запретил работу аквариума «Батискаф», так как у предпринимателя, которому он принадлежит, нет соответствующей лицензии. Бизнесмену запрещено осуществлять деятельность по использованию объектов животного мира в культурно-зрелищных целях, сообщает «Ъ-Кубань» (18+).
Иск в суд о прекращении работы океанариума подала Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура. сотрудники ведомства обнаружили, что у владельца океанариума нет разрешения на деятельность, что нарушает требования законодательства.
«Требования истца о запрете ответчику и иным лицам осуществлять деятельность по использованию объектов животного мира подлежат удовлетворению», — решил суд.
На сайте океанариума «Батискаф» размещена информация о том, что учреждение закрыто временно, деятельность лицензируется.
«Бастискаф» — океанариум туннельного типа. Он работает в Анапе с 1996 года. Посетители морского музея оказываются как будто, под водой и могут познакомиться с обитателям Черного моря и реки Кубань. Водоизмещение павильона — 24000 литров.