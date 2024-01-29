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В Волгограде обсуждают найденные в почтовых ящиках листовки с QR-кодом

Жители Центрального района Волгограда обнаружили в своих почтовых ящиках памятки с QR-кодом для сбора помощи бойцам СВО. Некоторым горожанам листовки показались подозрительными, однако опасения были напрасными — подлинность печатной продукции подтвердили в волгоградском фонде поддержки участников СВО.
Источник: Волгоградская правда

Как выяснила «Волгоградская правда.ру», QR-код с банковскими реквизитами на листовке настоящий и безопасный. Проверить это просто — отсканировать в приложении банка. Получателем средств должен быть именно фонд и ни в коем случае не физлицо.

В фонде подтвердили, что используют все доступные возможности, чтобы объединить жителей Волгоградской области, желающих оказать помощь бойцам специальной военной операции.

В сборе средств участвуют тысячи жителей региона. Благодаря их личному вкладу, перечислениям трудовых коллективов и организаций финансируются заявки, поступающие от командиров воинских частей. Мобилизованные волгоградцы, военнослужащие-контрактники и добровольцы, которые находятся в зоне проведения СВО, регулярно получают из Волгоградской области дополнительное специальное снаряжение, оборудование и технику.