В Волгограде обсуждают найденные в почтовых ящиках листовки с QR-кодом

Как выяснила «Волгоградская правда.ру», QR-код с банковскими реквизитами на листовке настоящий и безопасный. Проверить это просто — отсканировать в приложении банка. Получателем средств должен быть именно фонд и ни в коем случае не физлицо.
В фонде подтвердили, что используют все доступные возможности, чтобы объединить жителей Волгоградской области, желающих оказать помощь бойцам специальной военной операции.
В сборе средств участвуют тысячи жителей региона. Благодаря их личному вкладу, перечислениям трудовых коллективов и организаций финансируются заявки, поступающие от командиров воинских частей. Мобилизованные волгоградцы, военнослужащие-контрактники и добровольцы, которые находятся в зоне проведения СВО, регулярно получают из Волгоградской области дополнительное специальное снаряжение, оборудование и технику.