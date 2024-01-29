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Эпидемиолог сказала про рост заболеваемости ОРИ в Минске

Эпидемиолог сказала, что в Минске отмечается сезонные подъем заболеваемости ОРИ.
Источник: Комсомольская правда

Главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Инна Кондрескул сообщила про сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) в Минске, пишет БелТА.

По ее словам, санитарно-эпидемиологическая обстановка в Минске является контролируемой и стабильной.

— Наблюдается сезонный подъем ОРИ, — уточнила Кондрескул.

Она также пояснила, что существовала настороженности и принимались меры профилактики ОРИ, добавив, что главная задача состоит в предотвращении массовых острых респираторных заболеваний, которые, в том числе, передаются воздушно-капельным путем. Главврач заметила, что важно помнить про соблюдение личной гигиены, вакцинации против гриппа и кори и ряд других. Кондрескул отметила, что в Минске в основном циркулируют вирусы парагриппа, аденовирусы, есть также единичные случаи гриппа А.

медицина