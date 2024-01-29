Эпидемиолог сказала про рост заболеваемости ОРИ в Минске

Она также пояснила, что существовала настороженности и принимались меры профилактики ОРИ, добавив, что главная задача состоит в предотвращении массовых острых респираторных заболеваний, которые, в том числе, передаются воздушно-капельным путем. Главврач заметила, что важно помнить про соблюдение личной гигиены, вакцинации против гриппа и кори и ряд других. Кондрескул отметила, что в Минске в основном циркулируют вирусы парагриппа, аденовирусы, есть также единичные случаи гриппа А.