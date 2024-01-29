Празднование 550-летия Балахны пройдет в августе 2024 года

В августе 2024 года будет праздноваться 550-летие Балахны. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание организационного комитета по подготовке торжеств, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам главы МСУ Балахнинского округа Андрея Дранишникова, к юбилею в городе планируется благоустройство набережной Волги, Волжского парка, обустройство памп-трека в Волжском сквере, благоустройство парка НиГРЭС, капремонт стадиона «Энергия» и районного дома культуры.
В числе праздничных мероприятий будет серия фестивалей: уличного кино, народно-художественных промыслов и ремесел, гастрофестиваль, реконструкция событий времен ополчения Минина и Пожарского. Также планируются праздничные концерты.
Также в августе в Нижегородской области планируется отпраздновать 625-летие села Спасского.