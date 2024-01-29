Празднование 550-летия Балахны пройдет в августе 2024 года

По словам главы МСУ Балахнинского округа Андрея Дранишникова, к юбилею в городе планируется благоустройство набережной Волги, Волжского парка, обустройство памп-трека в Волжском сквере, благоустройство парка НиГРЭС, капремонт стадиона «Энергия» и районного дома культуры.