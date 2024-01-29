Напомним, в ноябре 2023 года американская газета «Washington Post» сообщила о том, что Москва и Пекин якобы обсуждали планы по строительству тоннеля под Керченским проливом, который был бы защищен от украинских атак. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это утверждение чушью. Министерство иностранных дел Китая опровергло эту информацию. Глава Крыма Аксёнов также назвал публикацию дезинформацией и пошутил, дескать, никакой не тоннель, а терминал для телепортации. Тем не менее тема на слуху, вот Главе Республики и пришлось в очередной раз утверждать: никаких тоннелей под Керченским проливом не будет. Точка.