В последние дни января Южный Урал накроет туманами и небольшими снегопадами

В ближайшие дни в Челябинской области прогнозируются туманы и небольшой снег. Однако сильных морозов не ожидается. Такой прогноз дают в региональном Гидрометцентре.
Во вторник, 30 января, будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь. Ночью и утром возможно образование туманов. Температура воздуха днем составит −5,-10°C, в низинах дойдет до −13°C. Ветер будет западный с переходом на южный со скоростью 2−7 м/с.
Небольшой снег 31 января в некоторых местах может перейти в умеренный. Ожидается облачная погода. Столбики термометров днем покажут −5,-10°C. Прогнозируется ветер западной четверти со скоростью 2−7 м/с.