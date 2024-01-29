В последние дни января Южный Урал накроет туманами и небольшими снегопадами

Во вторник, 30 января, будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь. Ночью и утром возможно образование туманов. Температура воздуха днем составит −5,-10°C, в низинах дойдет до −13°C. Ветер будет западный с переходом на южный со скоростью 2−7 м/с.