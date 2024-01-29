«Город потерял асфальт»: власти Калининграда ответили на жалобы о ямах на дорогах

«Устранение аварийных дефектов дорожники возобновили с 4 января. Работают литым и холодным асфальтом, что позволяет ликвидировать ямы, не дожидаясь тепла. Эти работы уже провели почти на 30 улицах. Работа продолжается, а с началом работы асфальтовых заводов продолжатся более масштабно — уже горячим асфальтом и под каток», — пояснили в мэрии.