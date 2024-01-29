Основатели Казахского ханства появятся в комиксах

Ильяс рассказал, что сегодня молодые иллюстраторы и дизайнеры выпускают свои работы за счет собственных средств. И поэтому, говорит он, важно популяризировать их работы, чтобы казахстанцы могли оценить отечественный продукт по достоинству. Говоря о новом веянии, он объяснил, что важно поднимать качество отечественной продукции в сфере книжной индустрии страны, находя новые форматы, которые были бы понятны и доступны для молодежи.