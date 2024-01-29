Автомобилисты готовят иски в суд на службы ЖКХ Петропавловска

Светлана Вылубкова за рулём 20 лет. За это время ни одной аварии — говорит женщина. Пока 19 января на дороге Новопавловска — Солнечный не попала в восьмисантиметровую колею. Авто выкинуло на обочину в кучу снега, который коммунальщики не вывезли своевременно.
«Бампер передний пострадал, правая сторона, фара правая вылетела, подкрылок улетел, разломался, защита вся с правой стороны вдребезги — это всё денег стоит. Там больше 700 тысяч точно ремонт. Я обратилась в горотдел, написала заявление, что я материальный ущерб понесла. Вот письмо нам дали, что ЖКХ признали виновным. Мы намерены группой взыскать с отдела ЖКХ за то, что дороги не чистят», — сказала женщина.
Вячеслав Птицын попал в ДТП в один день, в одном месте со Светланой, но с разницей в пять минут. В салоне с ним были жена и двое маленьких детей. Машину закрутило и вынесло из колеи. Чудом никто не пострадал, считает петропавловец.
«Мы не нарушали скоростной режим. Я ехал где-то 20 км/ч, учитывая колею, но всё равно выбросило в кювет. Поломало весь низ, защиту, оба бампера. Я так считаю, что подрядчик, кто подрядился чистить этот участок дороги, не выполняет в полном объёме свои обязанности. Я уже был у специалистов — мне это всё оценили в 110 тысяч тенге», — сказал Вячеслав.
И таких случаев за одну неделю набралось 11. Водители создали единый чат и все намерены присоединиться к коллективному иску, чтобы через суд взыскать с акимата компенсацию за моральный и материальный вред. По словам горожан, двое пострадавших до сих пор в больнице.
По данным департамента полиции региона, за последние 10 дней на этом участке дороги официально зарегистрировано три аварии, в которых пострадало три человека. Стражи порядка заверили, что тоже следят за работой коммунальных служб.
«Ежедневно проводится обследование по качеству зимнего содержания улиц Петропавловска. При выявлении колийности или других дефектов в содержании уличной дорожной сети, составляется акт, выдаётся предписание на их устранение, а также в отношении лиц применяется меры административного характера», — сообщил начальник отдела административной полиции УП Петропавловска Рустем Тасбулатов.
В городском акимате уверяют — дороги чистят тщательно и днём, и ночью.
«Естественно, на дорогах образуются колеи. Коммунальные службы работают у нас в усиленном режиме с декабря. В городе всего девять маршрутов, куда также эта улица входит, и согласно графику там производится уборка, механизированная очистка. Касательно жалобы горожан и желания их подать в суд. Это, конечно же, их законное право», — отметила пресс-секретарь акима Петропавловска Асем Айтулова.
Статистика по ДТП в регионе удручающая — только за неполный январь погибли четыре человека, свыше 20 получили травмы. Североказахстанцы отмечают: проблемы со снегоуборкой есть не только в городских, но и на республиканских дорогах. Так в жуткой аварии на трассе Жезказган — Петропавловск вблизи села Новоникольское погибли два человека, еще четверых госпитализировали. Сразу после случившегося в полиции назвали причину — глубокая колея и наледь.