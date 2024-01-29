Автомобилисты готовят иски в суд на службы ЖКХ Петропавловска

«Мы не нарушали скоростной режим. Я ехал где-то 20 км/ч, учитывая колею, но всё равно выбросило в кювет. Поломало весь низ, защиту, оба бампера. Я так считаю, что подрядчик, кто подрядился чистить этот участок дороги, не выполняет в полном объёме свои обязанности. Я уже был у специалистов — мне это всё оценили в 110 тысяч тенге», — сказал Вячеслав.