Какой любимый многими продукт «ломает» мозг

«Жареный картофель, в отличие от вареного, имеет высокий гликемический индекс. Если мы часто едим жареную картошку, то у нас часто повышается уровень глюкозы в крови. Это ведет к частым воспалениям, на которые организм реагирует. Например, повреждения эндотелия сосудов “залепляются” холестерином», — объяснила специалист.