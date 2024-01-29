Какой любимый многими продукт «ломает» мозг

Злоупотребление жареным картофелем может отрицательно отразиться на состоянии головного мозга, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, высокий гликемический индекс делает жареную картошку продуктом, способным провоцировать различные патологические процессы в организме, в том числе повреждение стенок сосудов.
«Жареный картофель, в отличие от вареного, имеет высокий гликемический индекс. Если мы часто едим жареную картошку, то у нас часто повышается уровень глюкозы в крови. Это ведет к частым воспалениям, на которые организм реагирует. Например, повреждения эндотелия сосудов “залепляются” холестерином», — объяснила специалист.
Также она напомнила, что холестериновые бляшки затрудняют кровообращение и тем самым ухудшают снабжение головного мозга необходимыми ему веществами.
Мозг начинает недополучать кислород и питательные вещества. Из-за этого он «ломается», то есть многие нейроны погибают, заключила врач.