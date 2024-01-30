Цены в 2024 году продолжат расти: к чему готовиться

Ранее «ФедералПресс» писал, что Владивосток стал одним из лидеров городов с самыми дорогими продуктами. На примере специалисты рассчитали стоимость борщевого набора на семью из четырех человек. Его стоимость составила 243,18 рублей. При этом средняя цена по России — 161,12 рубля.