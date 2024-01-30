Цены в 2024 году продолжат расти: к чему готовиться

«Во время формирования бизнес-планов на 2024 год бизнес обычно исходил из годовой инфляции в 9,5%. Наибольшие издержки сейчас несут предприятия торговли, строительства и сферы услуг», — сообщил Центробанк.
Несмотря на сохранение проинфляционных рисков рост издержек замедляется на протяжении последних трех месяцев.
Однако в январе компании вновь начали фиксировать замедление производства. По словам бизнеса, это связано с нехваткой персонала и максимальной загрузкой производственных мощностей. Однако спрос остается высоким и продолжает расти.
Согласно данным Дальневосточного ГУ Банка России, в Приморье годовая инфляция в декабре 2023 года составила 9,4%, в России — 7,4%. Быстрее всего в конце года росли цены на продовольственные и непродовольственные товары. Наблюдался высокий спрос на свинину, косметику, парфюмерию и бытовую химию.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Владивосток стал одним из лидеров городов с самыми дорогими продуктами. На примере специалисты рассчитали стоимость борщевого набора на семью из четырех человек. Его стоимость составила 243,18 рублей. При этом средняя цена по России — 161,12 рубля.