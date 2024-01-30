В аэропорту Хабаровска экстренно садятся самолёты

Напомним, вплоть до 28 января в Южно-Сахалинске бушевал циклон. 10 городских округов находились во власти стихии: в некоторых из них высота сугробов превышала средний рост человека. Автомобильные дороги были перекрыты, авиарейсы и занятия в школах отменены. Сейчас на Сахалине на ликвидацию последствий осадков брошены все силы. Задействованы более 1000 человек и почти 500 единиц техники. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.



Вместе с тем, погода остается неблагоприятной для взлета и посадки самолетов. При длительной задержке авиарейсов на запасном аэропорту пассажиров по закону должны обеспечить горячим питанием и разместить в гостиницах.