Ученые назвали черты лица бедных и богатых людей

Исследователи изучили представителей европеоидной расы из западных стран. Они обнаружили, что сочетание черт лица сигнализирует мозгу о том, отличается ли человек более высоким социальным положением или нет.
Типичный портрет миллионера:
- узкое лицо;
- вздернутые уголки рта;
- приподнятые брови;
- высокий лоб;
- близко посаженные глаза;
- румяные щеки;
- более светлое лицо.
По мнению ученых, лица таких людей кажутся более дружелюбными, а их обладатели — заслуживающими доверия.
У несостоятельных людей, соответственно, все параметры противоположные. У них опущенные брови и уголки рта, короткие подбородки и холодный оттенок кожи.
Важно отметить, что выводы ученых — это не статистика соотношения реального материального статуса и внешности. О достатке добровольцев они ничего не знали, заключения делали только на основании существующих стереотипов.