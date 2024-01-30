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Ученые назвали черты лица бедных и богатых людей

Ученые из Университета Глазго пришли к выводу, что некоторые черты лица позволяют выглядеть богаче в глазах других людей. Новое исследование опубликовано в журнале экспериментальной психологии APA.

Исследователи изучили представителей европеоидной расы из западных стран. Они обнаружили, что сочетание черт лица сигнализирует мозгу о том, отличается ли человек более высоким социальным положением или нет.

Типичный портрет миллионера:

  • узкое лицо;
  • вздернутые уголки рта;
  • приподнятые брови;
  • высокий лоб;
  • близко посаженные глаза;
  • румяные щеки;
  • более светлое лицо.

По мнению ученых, лица таких людей кажутся более дружелюбными, а их обладатели — заслуживающими доверия.

У несостоятельных людей, соответственно, все параметры противоположные. У них опущенные брови и уголки рта, короткие подбородки и холодный оттенок кожи.

Важно отметить, что выводы ученых — это не статистика соотношения реального материального статуса и внешности. О достатке добровольцев они ничего не знали, заключения делали только на основании существующих стереотипов.

наука