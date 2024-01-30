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Синоптики рассказали, какой будет погода в Омске в начале февраля

На территории Омской области сейчас находится южный циклон. Но ожидаемого тепла он не принесёт.
Сейчас в Ричмонде: +4° 4 м/с 65% 761 мм рт. ст. +4°
Источник: Om1.ru

Специалисты Обь-Иртышского УГМС рассказали о погоде в Омской области в начале февраля. По данным синоптиков, на формирование погоды в регионе влияет заполняющийся малоподвижный южный циклон.

«В предстоящий с 30 января по 2 февраля период ожидается преобладание поля пониженного атмосферного давления. В большинстве дней будут наблюдаться небольшие осадки в виде снега. Неоднородное распределение температурного фона, преобладающая температура воздуха в ночные часы −14…-19, при ясной погоде до −22…-27, днем −11… −16», — сообщают специалисты.