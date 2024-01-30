Синоптики рассказали, какой будет погода в Омске в начале февраля

«В предстоящий с 30 января по 2 февраля период ожидается преобладание поля пониженного атмосферного давления. В большинстве дней будут наблюдаться небольшие осадки в виде снега. Неоднородное распределение температурного фона, преобладающая температура воздуха в ночные часы −14…-19, при ясной погоде до −22…-27, днем −11… −16», — сообщают специалисты.