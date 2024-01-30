В кемеровском медицинском университете назначен новый ректор

В 2006 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 2013 — стал преподавателем кафедры анестезиологии-реаниматологии и впоследствии стал ей заведовать. Через пару лет он получил звание доцента и защитил докторскую. Преподавание совмещал с работой врачом анестезиологом-реаниматологов в медицинских организациях Новокузнецка. С 2021 года работал директором Новокузнецкого института усовершенствования врачей.