В кемеровском медицинском университете назначен новый ректор

По данным пресс-службы КемГМУ, с 25 января в университете назначили и. о. ректора доктора медицинских наук, доцента Сергея Кана.
«Сергей Людовикович в 2002 году с отличием окончил лечебный факультет Кемеровской государственной медицинской академии, обучался в клинической интернатуре по терапии на базе кафедры поликлинической терапии и общей врачебной практики, в очной аспирантуре на кафедре анестезиологии-реаниматологии Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей», — пишут о нём сотрудники меда.
В 2006 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 2013 — стал преподавателем кафедры анестезиологии-реаниматологии и впоследствии стал ей заведовать. Через пару лет он получил звание доцента и защитил докторскую. Преподавание совмещал с работой врачом анестезиологом-реаниматологов в медицинских организациях Новокузнецка. С 2021 года работал директором Новокузнецкого института усовершенствования врачей.
Отметим, что к бывшему ректору КемГМУ, Татьяне Попонниковой, у её сотрудников отношение было разное. Так, весной прошлого года в группе «Открытый город» появилась анонимная запись от коллеги, в которой он обвиняет ректора в развале вуза.