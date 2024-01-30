В Новосибирске с 30 января изменят схемы движения трамваев

Из сообщения городской администрации следует, что с 30 января переносится трамвайная остановка «Клуб имени Чехова» на четной стороне улицы Троллейной — от здания напротив дома № 31 к зданию № 76. Также установят одноименную остановку по четной стороне улицы Титова напротив здания № 55.
Кроме того, в сибирском мегаполисе изменятся схемы движения трамваев № 2, 8, 10, 15.
— С маршрута № 2 уберут остановки «Клуб им. Чехова» на четной стороне улицы Троллейной около здания № 76 и по четной стороне улицы Титова напротив здания № 55;
— С маршрута № 8 уберут остановки «Клуб им. Чехова» улица Троллейная, 31 и улица Титова, 55 — в прямом и обратном направлениях.
— С маршрутов № 10 и № 15 уберут остановки «Клуб им. Чехова» улица Троллейная, 31 и улица Троллейная, 76 — в прямом и обратном направлениях.
Ранее «Прецедент» сообщал, что власти Новосибирска продлили разрешение на строительство высотки в «Закаменском».