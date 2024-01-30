В Новосибирске с 30 января изменят схемы движения трамваев

В Новосибирске переносится трамвайная остановка. Кроме того, с 30 января изменят схемы движения трамвайных маршрутов в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.