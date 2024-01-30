За 3,5 года существования кемеровского котокафе более 80 кошек нашли дом

Котокафе остаётся единственным в Кемерове (и регионе) и по-прежнему работает, несмотря на различные сложности. Это место по сути является тем же приютом для бездомных зверей, только рядом с центром города и более благоустроенным. Платить здесь нужно не за вход, а за время нахождения.