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За 3,5 года существования кемеровского котокафе более 80 кошек нашли дом

В областной столице до сих пор действует единственное в регионе котокафе с бездомными животными.

Летом 2020 года в Кемерове открылось котокафе «Плюшка», где живут бездомные котики благотворительного фонда «За зверушек». За всё время существования проекта более 80 животных нашли дом.

Котокафе остаётся единственным в Кемерове (и регионе) и по-прежнему работает, несмотря на различные сложности. Это место по сути является тем же приютом для бездомных зверей, только рядом с центром города и более благоустроенным. Платить здесь нужно не за вход, а за время нахождения.

Корреспондент «АиФ в Кузбассе» сходил к котикам в гости и узнал, как живёт «Плюшка» спустя столько лет.