Станция метро «Ладожская» открылась для пассажиров после капитального ремонта

На станции отремонтировали три эскалатора, заменили балюстраду, обновили облицовку стен в вестибюле, колонны и покрытие пола из природного камня. Кроме этого, на «Ладожской» теперь установлены новые турникеты, входные и выходные группы дверей, полностью перестроены инженерные системы, а также выполнены другие работы.



Напомним, что станция метро «Ладожская» была закрыта из-за ремонта с начала марта 2023 года. Накануне готовность станции проверил губернатор Петербурга Александр Беглов.



Ранее «Ъ-СПб» писал, что после возобновления работы «Ладожской» изменится расписание движения электропоездов от одноименного вокзала.