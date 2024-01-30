На станции отремонтировали три эскалатора, заменили балюстраду, обновили облицовку стен в вестибюле, колонны и покрытие пола из природного камня. Кроме этого, на «Ладожской» теперь установлены новые турникеты, входные и выходные группы дверей, полностью перестроены инженерные системы, а также выполнены другие работы.
Напомним, что станция метро «Ладожская» была закрыта из-за ремонта с начала марта 2023 года. Накануне готовность станции проверил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что после возобновления работы «Ладожской» изменится расписание движения электропоездов от одноименного вокзала.
Станция метро «Ладожская» открылась для пассажиров после капитального ремонта
Рано утром во вторник, 30 января, для пассажиров после капитального ремонта вновь открылась станция метро «Ладожская». Она начала работать на вход по стандартному графику — в 05:37, в этом убедился корреспондент «Ъ-СПб».
На станции отремонтировали три эскалатора, заменили балюстраду, обновили облицовку стен в вестибюле, колонны и покрытие пола из природного камня. Кроме этого, на «Ладожской» теперь установлены новые турникеты, входные и выходные группы дверей, полностью перестроены инженерные системы, а также выполнены другие работы.