В Челябинской области обновили прогноз погоды до конца января

Днём во вторник, 30 января, небольшой снег пройдёт лишь местами, воздух прогреется до −5…-10 градусов. В ночь на среду на крайнем западе области, то есть, в горнозаводской зоне, начнётся очень сильный снегопад и потеплеет до −8, в остальных частях региона будет морозить до −18, а осадки окажутся в разы слабее. Днём в среду и четверг — вновь 5−10 градусов ниже ноля, то и дело будет идти снег разной интенсивности. Ветер при этом по-прежнему ожидается слабый, максимум до 2−7 метров в секунду.