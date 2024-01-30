В Челябинской области обновили прогноз погоды до конца января

Днём во вторник, 30 января, небольшой снег пройдёт лишь местами, воздух прогреется до −5…-10 градусов. В ночь на среду на крайнем западе области, то есть, в горнозаводской зоне, начнётся очень сильный снегопад и потеплеет до −8, в остальных частях региона будет морозить до −18, а осадки окажутся в разы слабее. Днём в среду и четверг — вновь 5−10 градусов ниже ноля, то и дело будет идти снег разной интенсивности. Ветер при этом по-прежнему ожидается слабый, максимум до 2−7 метров в секунду.
В Челябинске вторник пройдёт без существенных осадков и будет тёплым, до −5…-7. Дополнит картину дня слабый ветер, на фоне которого в регионе объявлено предупреждение о НМУ. Следующие двое суток ожидается небольшое снег, по ночам — до −17, днём — до −6…-8. По данным долгосрочного прогноза, на город надвигается потепление до −1 градуса.
Если будет настроение побыть дома, то советуем уделить время нашей подборке книжных серий детективных историй, которые составят вам прекрасную компанию. А если сидеть дома в такую погоду совсем не хочется, то можно заглянуть на новый бесплатный каток, который недавно открылся в центре Челябинска. Главное — захватить туда коньки, поскольку проката нет.