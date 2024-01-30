Супруге Текслера вручили высшую общественную награду Челябинска

Также отмечены общественная организация молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Наше место» (номинация «Лучший социально-значимый проект», вклад организации), главный режиссер и руководитель Нового художественного театра Евгений Гельфонд («Вклад в развитие культуры и искусства», личный вклад), социально-реабилитационный центр центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здоровье» («Вклад в развитие социальной защиты населения», вклад организации), депутат Челябинской городской Думы Виген Мхитарян («Активная благотворительная деятельность», личный вклад), АО «Трубодеталь» («За активную благотворительную деятельность», вклад организации).