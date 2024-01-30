Китайский циклон надвигается на Приморье: ожидается снег и похолодание

«Днем циклонический вихрь станет смещаться вдоль побережья Приморья, интенсивность и площадь распространения осадков увеличится. На дорогах образуются снежный накат и гололедица», — передает «Примпогода».
В центральных и западных районах края температура воздуха будет в пределах −13…-5 градусов, на юге и восточных районах −4…+2. Ближе к вечеру осадки пойдут на убыль и вторгнется холодный воздух.
Вечером 31 января в западных и центральных районах температура воздуха понизится на 9−12 градусов. Позже холод распространится и на остальные районы, и усилится северо-западный ветер.
Во Владивостоке будет облачно и небольшой снег. На дорогах осложнится обстановка. Минимальная температура — в пределах −9…-6 градусов. Во второй половине дня усилится северный ветер. К вечеру похолодает до −12…-9 градусов.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Приморье окажется во власти снежного циклона. Осадки в крае продлятся около 17 часов и будут сопровождаться сильным ветром. Согласно прогнозу синоптиков, после циклона в край вернется холодная погода.